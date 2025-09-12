Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuber gestellt und festgenommen

Jena (ots)

Alle guten Dinge sind Drei - eigentlich. Für einen Räuber wurde am Donnerstag erst der vierte Versuch gut, besser gesagt für die Strafverfolgungsbehörden. Der 42-jährige Jenaer entwendete in einem Verbrauchermarkt in der Keßlerstraße mehrere Gegenstände. Dies bemerkte ein Ladendetektiv und sprach den Mann an. Dieser übergab daraufhin ein paar Gegenstände und wollte den Markt verlassen - natürlich mit weiterer Beute. Um einer weiteren Kontrolle durch den Detektiv zu entgehen, baute er sich erst bedrohlich auf und schlug dann noch mit einer Flasche in Richtung des Kopfes des Detektives, welcher ausweichen konnte. Die alarmierten Beamten stellten den Räuber dann im Nahbereich, mitsamt einer Beute von über 350,- Euro, fest. Es erfolgte die vorläufige Festnahme. Die entwendeten Waren, Haushaltsgeräte und Lebensmittel/Spirituosen, würden dem Markt wieder ausgehändigt. Über den weiteren Werdegang entscheidet heute die Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell