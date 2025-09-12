PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Andreaskreuz und Ampel missachtet

Jena (ots)

Ein 73-Jähriger befuhr am Donnerstagvormittag mit seinem Skoda die Göschwitzer Straße. Aus bisher noch ungeklärten Gründen übersah der Mann sowohl ein Andreaskreuz und eine rotezeigende Ampel, als auch die heranfahrende Tram. Der Tramfahrer konnte eine Kollision nicht vermeiden. Die Fahrgäste in der Tram, ca. 40, blieben unverletzt und wurden noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten anderweitig geshuttelt. Sowohl am Pkw als auch der Tram entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. Der Tramfahrer erlitt einen Schock, der 73-Jährige leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

