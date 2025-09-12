Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Weimar (ots)

Am gestrigen Vormittag befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec die Buttelstedter Straße stadteinwärts. Als ihm seine Mütze windbedingt davonflog, versuchte er nach dieser zu greifen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad, fiel über den Lenker und schließlich auf die Fahrbahn. Der Mann verletzte sich schwer, er kam zur Behandlung ins Klinikum. Sein Fahrrad blieb unversehrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell