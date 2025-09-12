Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Apolda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit um 21:15 Uhr in der Herderstraße in Apolda, stellten die Beamten der Polizei Apolda einen betrunkenen 21-jähriger E-Scooter-Fahrer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 21-Jährige Apoldaer erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. In der Leipziger Straße in Oberroßla wurden die Beamten um 22:20 Uhr auf einen weiteren E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der 27-jährige Afghane hatte kein gültiges Kennzeichen für den E-Scooter und erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

