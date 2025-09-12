PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Apolda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit um 21:15 Uhr in der Herderstraße in Apolda, stellten die Beamten der Polizei Apolda einen betrunkenen 21-jähriger E-Scooter-Fahrer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 21-Jährige Apoldaer erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. In der Leipziger Straße in Oberroßla wurden die Beamten um 22:20 Uhr auf einen weiteren E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der 27-jährige Afghane hatte kein gültiges Kennzeichen für den E-Scooter und erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:23

    LPI-J: Diebstahl in Bad Sulza Baustelle Salzstraße

    Bad Sulza (ots) - In dem Zeitraum vom 10.09.2025 nachmittags bis 11.09.2025 früh morgens öffneten der oder die unbekannten Täter durch ein gekipptes Fenster ein weiteres daneben befindliches Fenster und drangen so in den Aufenthaltscontainer ein. Hier entwendeten sie diverse Schlüssel. Die Täter rollten zwei große Kabeltrommeln ca. 50 m weit in Richtung Bahnhof. Von den Trommeln wickelten sie ca. 80 m ab und ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:33

    LPI-J: Durchgegangen und getreten

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Poxdorf: Ein Reitunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Nähe von Poxdorf. Während eines Ausritts scheuten die zwei Pferde, ohne dass es einen erkennbaren Grund gab. Hierbei wurden sowohl eine 33-Jährige als auch eine 31-Jährige vom Rücken geworfen. Während die 33-Jährige leichte Verletzungen davontrug, musste die 31- jährige mit schweren Verletzungen per angefordertem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Was genau ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:19

    LPI-J: Gegen Einfahrt gefahren

    Weimar (ots) - Beim Wenden stieß ein Lkw am Mittwochmorgen gegen das Tor einer Garage in der Straße Am Kirschberg. Im Anschluss an sein Wendemanöver setzte der Fahrer des Lkw seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und der genauen Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren