LPI-J: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter
Apolda (ots)
Im Rahmen der Streifentätigkeit um 21:15 Uhr in der Herderstraße in Apolda, stellten die Beamten der Polizei Apolda einen betrunkenen 21-jähriger E-Scooter-Fahrer fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 21-Jährige Apoldaer erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. In der Leipziger Straße in Oberroßla wurden die Beamten um 22:20 Uhr auf einen weiteren E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der 27-jährige Afghane hatte kein gültiges Kennzeichen für den E-Scooter und erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell