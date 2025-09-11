PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Einfahrt gefahren

Weimar (ots)

Beim Wenden stieß ein Lkw am Mittwochmorgen gegen das Tor einer Garage in der Straße Am Kirschberg. Im Anschluss an sein Wendemanöver setzte der Fahrer des Lkw seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und der genauen Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
