LPI-J: Gegen Einfahrt gefahren
Weimar (ots)
Beim Wenden stieß ein Lkw am Mittwochmorgen gegen das Tor einer Garage in der Straße Am Kirschberg. Im Anschluss an sein Wendemanöver setzte der Fahrer des Lkw seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und der genauen Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.
