Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Weimar (ots)

Vier Fahrzeuge waren gestern Nachmittag zwischen Umpferstedt und Mellingen in einen Unfall verwickelt. Auf diesem Streckenabschnitt fanden zu dieser Zeit Arbeiten statt, wodurch es zu Behinderungen kam. Die Fahrer dreier Fahrzeuge verringerten aufgrund dieses Umstandes ihre Geschwindigkeiten. Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin allerdings erfasste die Situation zu spät und fuhr auf einen vor ihr befindlichen Pkw Skoda auf, wodurch auch die davor fahrenden zwei Fahrzeuge erfasst wurden. Drei der beteiligten Fahrzeugführer mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 35.000,- EUR. Nur ein Wagen war noch fahrbereit; die anderen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 11.09.2025 – 13:16

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Utenbach

    Utenbach (ots) - Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde am gestrigen Tag in der Zeit von 14:00 bis 21:30 Uhr in Utenbach eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 554 Fahrzeuge passiert. Es wurden 31 Verwarngelder, 12 Bußgelder und 2 Fahrverbote verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 71 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 11.09.2025 – 13:16

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden von einem in Legefeld geparkten Pkw die Kennzeichen entwendet. Die Nutzerin des VW Up stellte diesen auf dem Parkplatz bei der Grundschule ab und musste am frühen Mittwochmorgen das Fehlen beider Kennzeichentafeln mit Weimarer Kennung feststellen. Hinweise zum Dieb gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

  • 11.09.2025 – 13:16

    LPI-J: Exhibitionist im Birkenwäldchen Apolda

    Apolda (ots) - Beim Spaziergang mit ihrem Hund begegnete gestern früh eine junge Frau einem Exhibitionisten. Der Mann stand mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch im Birkenwäldchen in Apolda und befriedigte sich öffentlich. Die Polizei ermittelt. Zeugen, welche den Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke trug, gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). ...

