Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Weimar (ots)

Vier Fahrzeuge waren gestern Nachmittag zwischen Umpferstedt und Mellingen in einen Unfall verwickelt. Auf diesem Streckenabschnitt fanden zu dieser Zeit Arbeiten statt, wodurch es zu Behinderungen kam. Die Fahrer dreier Fahrzeuge verringerten aufgrund dieses Umstandes ihre Geschwindigkeiten. Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin allerdings erfasste die Situation zu spät und fuhr auf einen vor ihr befindlichen Pkw Skoda auf, wodurch auch die davor fahrenden zwei Fahrzeuge erfasst wurden. Drei der beteiligten Fahrzeugführer mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 35.000,- EUR. Nur ein Wagen war noch fahrbereit; die anderen mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

