LPI-J: Exhibitionist im Birkenwäldchen Apolda

Apolda (ots)

Beim Spaziergang mit ihrem Hund begegnete gestern früh eine junge Frau einem Exhibitionisten. Der Mann stand mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch im Birkenwäldchen in Apolda und befriedigte sich öffentlich. Die Polizei ermittelt. Zeugen, welche den Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke trug, gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

