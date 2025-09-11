LPI-J: Exhibitionist im Birkenwäldchen Apolda
Apolda (ots)
Beim Spaziergang mit ihrem Hund begegnete gestern früh eine junge Frau einem Exhibitionisten. Der Mann stand mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch im Birkenwäldchen in Apolda und befriedigte sich öffentlich. Die Polizei ermittelt. Zeugen, welche den Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze Kapuzenjacke trug, gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
