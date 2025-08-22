Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin kollidiert mit geparktem Pkw

Krölpa (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Trannrodaer Straße in Kröpa zu einem Verkehrsunfall.

Eine 15-jährige Radfahrerin befuhr die abschüssige Fahrbahn und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad. In der Folge kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan.

Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell