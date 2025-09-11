LPI-J: Mehrere Aufkleber an Wahlkreisbüros angebracht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Mehrere Aufkleber einer rechtspopulistischen Kleinpartei brachten Unbekannte in der Ross- und Margarethenstraße an. Betroffen waren hierbei Wahlkreisbüros sowie ein Demokratieladen. Der oder die Täter beklebten jeweils die Fensterscheiben mit mehreren Aufklebern. Meistens konnten diese jedoch rückstandslos entfernt werden. Neben dem eingeleiteten Verfahren wegen wilden Plakatierens wird auch eine politische Tatmotivation angenommen. Die Ermittlungen dauern an.
