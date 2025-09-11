PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beute aus Kellern in Nord gemacht

Jena (ots)

Anwohner der Maria-Pawlowna-Straße berichteten am Mittwochnachmittag über mehrere Kellereinbrüche. Auch sollen der oder die Täter noch im Objekt sein. Vor Ort konnten zwei angegriffene Abteile festgestellt werden, die Täter jedoch nicht. Aus den Kellern entwendeten der oder die Langfinger mehrere Gegenstände, unter anderem Bekleidung sowie einen Motorradhelm, im Wert von über 2.000,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:15

    LPI-J: Illegales Tauschgeschäft

    Jena (ots) - Geschickt abgelenkt und so ein Smartphone im Wert von gut 1.300,- Euro erbeutet haben zwei Langfinger in Jena. Wie Mittwoch erst festgestellt wurde, geschah die Tat bereits am Samstag. Die zwei männlichen Täter betraten zur Nachmittagszeit ein Elektronikgeschäft in der Goethestraße. Hier verwickelten diese einen Mitarbeiter in ein Gespräch und geben ihr Kaufinteresse kund. In einem Augenblick der Unaufmerksamkeit des Mitarbeiters jedoch tauschte einer der ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 13:15

    LPI-J: Verkehrsunfall entpuppt sich als weitaus mehr

    Jena (ots) - Kurz vor 21 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ziegesarstraße Ecke Erlanger Allee. Grund sollen zwei Personen gewesen sein, welche unvermittelt auf die Straße rannten. Ein VW konnte vorher abbremsen, der dahinterfahrende 47-Jährige mit seinem Citroen nicht, sodass es zum Auffahrunfall kam. doch vor Ort stellte sich die Lage für die Beamten nicht ganz so einfach dar. Die beiden männlichen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:08

    LPI-J: 15 Haftbefehle gegen 34-jährigen Apoldaer vollstreckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei mehrere Haftbefehle gegen einen 34-jährigen Deutschen. Gegen ihn bestanden insgesamt 15 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt. Dank der Hilfe eines Freundes konnten die Geldstrafen beglichen und dem 34-jährigen ein längerer Gefängnisaufenthalt erspart werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren