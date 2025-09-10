LPI-J: 15 Haftbefehle gegen 34-jährigen Apoldaer vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei mehrere Haftbefehle gegen einen 34-jährigen Deutschen. Gegen ihn bestanden insgesamt 15 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt. Dank der Hilfe eines Freundes konnten die Geldstrafen beglichen und dem 34-jährigen ein längerer Gefängnisaufenthalt erspart werden.
