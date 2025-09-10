LPI-J: Trotz Hausverbot erneut Ladendiebstahl begangen
Weimar (ots)
Am Dienstagnachmittag wurde in einem Supermarkt in der Weimarer Innenstadt eine 28-jährige Weimarerin beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Bereits einen Tag zuvor war sie an gleicher Stelle eines Ladendiebstahls überführt worden und hatte ein Hausverbot erteilt bekommen. Somit muss sich die Frau nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch verantworten.
