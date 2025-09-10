LPI-J: Longboard vor der Wohnanschrift entwendet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Kahla: Sein Sportgerät, ein Longboard, stellte ein 47-Jähriger vor seine Haustür in der Rudolstädter Straße. Dies nutzte ein Unbekannter aus und eignete sich dieses widerrechtlich an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
