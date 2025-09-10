PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Longboard vor der Wohnanschrift entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Sein Sportgerät, ein Longboard, stellte ein 47-Jähriger vor seine Haustür in der Rudolstädter Straße. Dies nutzte ein Unbekannter aus und eignete sich dieses widerrechtlich an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
