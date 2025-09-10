LPI-J: Papiertonne entzündet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Kurz nach 09:30 Uhr informierten Zeugen über eine brennende Mülltonne. Wie sich herausstellte, entzündete augenscheinlich ein Unbekannter eine Altpapiertonne vor einer Gaststätte in der august-Bebel-Straße. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell