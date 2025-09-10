PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Papiertonne entzündet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Kurz nach 09:30 Uhr informierten Zeugen über eine brennende Mülltonne. Wie sich herausstellte, entzündete augenscheinlich ein Unbekannter eine Altpapiertonne vor einer Gaststätte in der august-Bebel-Straße. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

