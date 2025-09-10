Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtigen gestellt

Jena (ots)

Gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Spitzweidenweg Ecke Scharnhorststraße. Hierbei geriet ein Pkw Peugeot im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem VW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Während der Unfallaufnahme durch die alarmierten Beamten indes kam der unfallverursachende Pkw erneut an der Örtlichkeit vorbei. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der männliche Fahrer seine Fahrt in Richtung Nord fort. In Folge der Nacheile konnte der flüchtende Peugeot im Bereich der Straße Rautal gestellt werden. Hierbei stieß der Peugeot noch gegen den Streifenwagen. Da der 64-jährige Fahrzeugführer nicht freiwillig aus seinem Fahrzeug steigen wollte, musste dieser mit einfacher körperlicher Gewalt durch die Beamten herausgeholt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,2 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme im Krankenhaus wurden sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

