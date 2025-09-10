PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflüchtigen gestellt

Jena (ots)

Gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Spitzweidenweg Ecke Scharnhorststraße. Hierbei geriet ein Pkw Peugeot im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem VW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Während der Unfallaufnahme durch die alarmierten Beamten indes kam der unfallverursachende Pkw erneut an der Örtlichkeit vorbei. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der männliche Fahrer seine Fahrt in Richtung Nord fort. In Folge der Nacheile konnte der flüchtende Peugeot im Bereich der Straße Rautal gestellt werden. Hierbei stieß der Peugeot noch gegen den Streifenwagen. Da der 64-jährige Fahrzeugführer nicht freiwillig aus seinem Fahrzeug steigen wollte, musste dieser mit einfacher körperlicher Gewalt durch die Beamten herausgeholt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab über 2,2 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme im Krankenhaus wurden sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Von "Paketboten" bestohlen

    Jena (ots) - Die Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt hat Dienstagnachmittag ein Betrüger. Der Mann klingelte in einem Mehrfamilienhaus in Lobeda bei einer 85-jährigen Anwohnerin. Unter dem Vorwand, ob sie ein Paket für den Nachbarn annehmen könne, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung. Einen Augenblick der Unaufmerksamkeit der Frau nutzte dieser dann aus, um sich an Goldschmuck sowie Bargeld, welches im Schlafzimmer lag, im mittleren vierstelligen Wert zu ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet

    Jena (ots) - Wie wir bereits am Dienstag (09.09.2025) berichteten, waren Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse. Dienstagvormittag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein weiteres Fahrrad von selbiger Adresse im selben Tatzeitraum entwendet wurde. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:08

    LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei - Update

    Jena (ots) - Die vermisste 11-Jährige aus Jena kehrte in den Mittagsstunden selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurück. Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren