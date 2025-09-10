LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet
Jena (ots)
Wie wir bereits am Dienstag (09.09.2025) berichteten, waren Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse. Dienstagvormittag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein weiteres Fahrrad von selbiger Adresse im selben Tatzeitraum entwendet wurde. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.
