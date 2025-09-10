PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet

Jena (ots)

Wie wir bereits am Dienstag (09.09.2025) berichteten, waren Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse. Dienstagvormittag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein weiteres Fahrrad von selbiger Adresse im selben Tatzeitraum entwendet wurde. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

