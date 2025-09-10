LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet

Apolda (ots) - In der Niederroßlaer Straße in Apolda kam es gestern zu einem Auffahrunfall. Als eine 44-jährige PKW-Fahrerin nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der hinter ihr fahrende 75-jährige PKW-Fahrer zu spät und fuhr der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt mindestens 20.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

mehr