LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei - Update
Jena (ots)
Die vermisste 11-Jährige aus Jena kehrte in den Mittagsstunden selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurück. Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung.
