LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei - Update

Weimar (ots) - Am Montagvormittag befand sich eine 35-jährige Weimarerin zum Einkaufen in der Humboldtstraße und hängte dabei ihr IPhone an den Einkaufswagen. Ein 63-Jähriger nutzte die Gelegenheit und entwendete das 1200 Euro teure Handy. Die Geschädigte konnte mit ihrer Uhr vor dem Einkaufsmarkt einen Alarmton auf dem Handy auslösen. Dabei lief ihr zufällig der Täter über den Weg und sie konnte ihr Handy aus dem Rucksack des Mannes klingeln hören. Er gab an, dass ...

