Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Bargeld

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ebertstraße;

Tatzeit: Nacht zum 27.06.2025;

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Spielhalle in Bocholt gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher machten sich an einem der dort aufgestellten Geräte zu schaffen und entwendeten Bargeld. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Ebertstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

