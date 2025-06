Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfallverursacher flüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ludgeristraße;

Unfallzeit: 26.06.2025, zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr;

Einen blauen Ford Fiesta angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Donnerstagnachmittag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludgeristraße zwischen Hausnummer 18 und 22. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Radkappe sowie an der hinteren linken Seitenwand. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr der Unbekannte davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

