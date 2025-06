Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abgelenkt und Schmuck entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Rottweg;

Tatzeit: 26.06.2025, 12.50 Uhr;

Ein goldenes Armband und eine Halskette entwendeten dreiste Trickdiebe in Ahaus. Ein 64-jähriger Mann war am Donnerstagmittag zu Fuß auf dem Rottweg unterwegs, als ihm in Höhe der Von-Braun-Straße ein blauer VW mit zwei Insassen entgegenkam. Der Wagen hielt an und der männliche Fahrer fragte nach einem Autoservice. Aus Dank für die Auskunft schüttelte der Autofahrer dem Ahauser die Hand und übergab ihm 50 Euro. Die Beifahrerin beugte sich herüber, wickelte dem 64-Jährigen mehrere Goldketten um den Arm und umarmte ihn. Trotz der Aufforderung des Ahausers, den Schmuck und das Geld wieder mitzunehmen, fuhr das Duo in Richtung Innenstadt davon. Erst zuhause bemerkte er, dass ihm bei der übertriebenen Dankesgeste offenbar sein eigenes goldenes Armband sowie eine Halskette gestohlen worden waren. Der ihm überreichte Schmuck war wertlos. Die Täter aus dem Auto können wie folgt beschrieben werden: Der Mann war circa 60 -65 Jahre alt und hatte eine korpulente Statur. Die Frau war etwa gleich alt und wies auch eine ähnliche Statur auf. Sowohl der Mann, als auch die Frau hatten auffällig viele Goldzähne. Der benutzte Wagen soll ein blauer VW gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben. Lassen Sie sich auf offener Straße nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln. Diebe schaffen sich oftmals mit übertriebenen Dankesgesten und Umarmungen entsprechende Tatgelegenheiten. Halten Sie deshalb Abstand und seien sie misstrauisch, wenn Fremde körperliche Nähe suchen oder Ihnen unerwartet Gegenstände überreichen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell