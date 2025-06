Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Zwei Urgesteine gehen von Bord: Abschied nehmen vom Dienst in der Polizei hieß es jetzt für Manfred Lütjann und Olaf Wanscheid.

Kreis Borken (ots)

Spannende und herausfordernde Aufgaben bestimmten ihren beruflichen Weg. Der Erste Polizeihauptkommissar Manfred Lütjann durchlief in seinen fast 44 Dienstjahren verschiedene Stationen und kam vor 20 Jahren in die Kreispolizeibehörde Borken. In den vergangenen neun Jahren war er Leiter der Polizeiwache in Ahaus. Viele kennen ihn aber bestimmt auch als leidenschaftlichen Organisator des jährlichen Behördenmarathons der Kreispolizeibehörde Borken oder auch in der Rolle des Nikolauses, in der er sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für caritative Zwecke engagiert.

Kriminalhauptkommissar Olaf Wanscheid blickt auf 35 Dienstjahre zurück und hatte beruflich eine ganz besondere Verbindung mit den Niederlanden: Er war bis zu seiner Pensionierung Mitglied im Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT) und das seit dessen Gründung vor mehr als zwei Jahrzehnten. Fünf beteiligte Behörden aus Deutschland und den Niederlanden und ihre beteiligten Mitarbeiter prägten diesen ungewöhnlichen dienstlichen Alltag ebenso wie die Offenheit und Begeisterung für Leben und Kultur des Nachbarlandes.

Landrat Dr. Kai Zwicker und Abteilungsleiter Polizei Paul Albers wünschten den beiden scheidenden Kollegen alles Gute für den (Un-) Ruhestand, und das hatten sich auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen nicht nehmen lassen, die mit einem großen Spalier für einen unvergesslichen Gänsehaut-Moment gesorgt hatten.

