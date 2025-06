POL-BOR: Raesfeld - Unbekannte entwenden Motorrad

Kreis Borken (ots) - 144 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Haltener Straße in Reken. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle ...

mehr