PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von "Paketboten" bestohlen

Jena (ots)

Die Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt hat Dienstagnachmittag ein Betrüger. Der Mann klingelte in einem Mehrfamilienhaus in Lobeda bei einer 85-jährigen Anwohnerin. Unter dem Vorwand, ob sie ein Paket für den Nachbarn annehmen könne, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung. Einen Augenblick der Unaufmerksamkeit der Frau nutzte dieser dann aus, um sich an Goldschmuck sowie Bargeld, welches im Schlafzimmer lag, im mittleren vierstelligen Wert zu bereichern. Der Betrüger hatte eine schlanke Statur, war zwischen 40 und 60 Jahren, dunkle Haare, trug eine Brille, trug helle Sommerkleidung, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und sprach akzentfreies Deutsch. Die Jenaer Polizei warnt vor derartigen Betrügern und sucht nun Zeugen zum Sachverhalt. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, welcher gegen 16 Uhr im Bereich der Binswangerstraße unterwegs war, wird gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 236237/2025.

Warnung: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, vor allem nicht unbeobachtet. Bitten Sie in derartigen Fällen die Person, kurz drauß0en im Hausflur zu lassen und schließen Sie die Tür. Seien Sie stets argwöhnisch, getreu dem Motto: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet

    Jena (ots) - Wie wir bereits am Dienstag (09.09.2025) berichteten, waren Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse. Dienstagvormittag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein weiteres Fahrrad von selbiger Adresse im selben Tatzeitraum entwendet wurde. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 14:08

    LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei - Update

    Jena (ots) - Die vermisste 11-Jährige aus Jena kehrte in den Mittagsstunden selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurück. Die Jenaer Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:59

    LPI-J: Auffahrunfall - PKW nicht mehr fahrtauglich

    Apolda (ots) - In der Niederroßlaer Straße in Apolda kam es gestern zu einem Auffahrunfall. Als eine 44-jährige PKW-Fahrerin nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der hinter ihr fahrende 75-jährige PKW-Fahrer zu spät und fuhr der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt mindestens 20.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren