POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein auf der Asbacher Straße in Linz im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle einen 33 - jährigen PKW Fahrer. Während der Kontrolle zeigten sich beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Der Fahrer wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle ...

