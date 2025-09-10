PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich mehrere Straftaten aufgedeckt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wenn man bereits hinlänglich polizeilich bekannt ist, wird es schwer sich unerkannt zu bewegen. Vor allem erst recht, wenn man illegale Dinge tut. So wie Dienstagvormittag ein 49-Jähriger in Hermsdorf. Dieser fuhr mit einem BMW auf der Erich-Weinert-Straße. Am Pkw jedoch waren gestohlene Kennzeichen angebracht und einen Führerschein hat der Mann schon seit Jahren nicht mehr. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Mann noch Betäubungsmittel unter dem Auto verschwinden zu lassen, was jedoch bemerkt wurde. Ein durchgeführter Vortest schlug bei ihm überdies positiv auf Betäubungsmittel an. Auch wurde ihm, bei der vorläufigen Festnahme, ein Sachverhalt vom Sonntag vorgeworfen. Hier war er ebenso mit dem Fahrzeug in Eisenberg unterwegs gewesen. Über den weiteren Werdegang wird heute ein Haftrichter entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Unfallflüchtigen gestellt

    Jena (ots) - Gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Spitzweidenweg Ecke Scharnhorststraße. Hierbei geriet ein Pkw Peugeot im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem VW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Während der Unfallaufnahme durch die alarmierten Beamten indes kam der unfallverursachende Pkw erneut an der Örtlichkeit vorbei. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der männliche Fahrer seine ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Von "Paketboten" bestohlen

    Jena (ots) - Die Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt hat Dienstagnachmittag ein Betrüger. Der Mann klingelte in einem Mehrfamilienhaus in Lobeda bei einer 85-jährigen Anwohnerin. Unter dem Vorwand, ob sie ein Paket für den Nachbarn annehmen könne, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung. Einen Augenblick der Unaufmerksamkeit der Frau nutzte dieser dann aus, um sich an Goldschmuck sowie Bargeld, welches im Schlafzimmer lag, im mittleren vierstelligen Wert zu ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Weiteres Fahrrad in Kreuzgasse entwendet

    Jena (ots) - Wie wir bereits am Dienstag (09.09.2025) berichteten, waren Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzgasse. Dienstagvormittag wurde darüber hinaus bekannt, dass ein weiteres Fahrrad von selbiger Adresse im selben Tatzeitraum entwendet wurde. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren