Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich mehrere Straftaten aufgedeckt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wenn man bereits hinlänglich polizeilich bekannt ist, wird es schwer sich unerkannt zu bewegen. Vor allem erst recht, wenn man illegale Dinge tut. So wie Dienstagvormittag ein 49-Jähriger in Hermsdorf. Dieser fuhr mit einem BMW auf der Erich-Weinert-Straße. Am Pkw jedoch waren gestohlene Kennzeichen angebracht und einen Führerschein hat der Mann schon seit Jahren nicht mehr. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Mann noch Betäubungsmittel unter dem Auto verschwinden zu lassen, was jedoch bemerkt wurde. Ein durchgeführter Vortest schlug bei ihm überdies positiv auf Betäubungsmittel an. Auch wurde ihm, bei der vorläufigen Festnahme, ein Sachverhalt vom Sonntag vorgeworfen. Hier war er ebenso mit dem Fahrzeug in Eisenberg unterwegs gewesen. Über den weiteren Werdegang wird heute ein Haftrichter entscheiden.

