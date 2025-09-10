PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Keller eingebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag kam es zu einem Kellereinbruch in der Meyerstraße. Unbekannte Täter gelangten über einen unverschlossenen Hintereingang in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Von zwei Abteilen wurden die Vorhängeschlösser auf unbekannte Weise entfernt und so widerrechtlich Zutritt erlangt. Während offensichtlich in einem der Keller nichts Brauchbares zu finden war, wurden aus dem anderen Werkzeug und Fahrradteile im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
