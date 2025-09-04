PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Woche der Demokratie in Oberhausen - und die Polizei macht mit!

Oberhausen (ots)

In der "Woche der Demokratie in Oberhausen" schlagen Vereine, Institute und Behörden in Oberhausen gemeinsam die Brücke zu diesem wichtigen Thema. Und auch die Polizei macht mit - mit offener Begegnung, Kaffee und kleinen Highlights für Kinder.

Wann? Dienstag, 09. September 2025; von 13:00 bis 16:00 Uhr

Wo? Anlaufstelle Marktstraße 45, Oberhausen

Was erwartet die Besucher? Mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommmen, sich austauschen und Fragen stellen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, interessante Gespräche und einen bereichernden Austausch!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

