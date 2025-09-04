POL-OB: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht
Oberhausen (ots)
Am Mittwochnachmittag (03.09.) gegen 14:22 Uhr kam es in Oberhausen Im Lipperfeld, Ecke Zur Eisenhütte, zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr auf einen wartenden Pkw auf und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Pkw-Fahrerin wollte dem Fahrer zunächst Erste Hilfe leisten, konnte ihn jedoch nicht am Weiterfahren hindern.
Zeugen berichten, dass es sich bei dem flüchtigen Motorrad um eine weiße Motocross-Maschine handelt.
Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 Euro; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.
Beschreibung des Gesuchten:
Männlich
16-18 Jahre alt
Blondes, mittellanges Haar
Weißer Pullover mit schwarzem Wirbelsäulenschutz
Schwarzer Motocross-Helm mit bunten Akzenten
Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zur Identität des Motorradfahrers geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de
