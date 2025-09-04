Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.09.) gegen 14:22 Uhr kam es in Oberhausen Im Lipperfeld, Ecke Zur Eisenhütte, zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr auf einen wartenden Pkw auf und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Pkw-Fahrerin wollte dem Fahrer zunächst Erste Hilfe leisten, konnte ihn jedoch nicht am Weiterfahren hindern.

Zeugen berichten, dass es sich bei dem flüchtigen Motorrad um eine weiße Motocross-Maschine handelt.

Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 Euro; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Beschreibung des Gesuchten:

Männlich

16-18 Jahre alt

Blondes, mittellanges Haar

Weißer Pullover mit schwarzem Wirbelsäulenschutz

Schwarzer Motocross-Helm mit bunten Akzenten

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zur Identität des Motorradfahrers geben? Dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

