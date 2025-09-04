Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 61-Jährige fährt Schlangenlinien - Führerschein beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (03.09.), gegen 20:10 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin eine augenscheinlich stark alkoholisierte Autofahrerin im Bereich der Kurfürstenstraße/Friesenstraße.

Die Zeugin fuhr hinter einem VW Golf her, dessen Fahrerin nur etwa 10 km/h fuhr, dabei Schlangenlinien zog, mehrfach in den Gegenverkehr geriet und ihr Fahrzeug sogar grundlos mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand brachte. Auf der Friesenstraße kam der Pkw schließlich endgültig zum Stehen.

Nachdem die Zeugin die 61-jährige Fahrerin mehrfach ansprach, stellte diese erst nach wiederholter Aufforderung den Motor ab und zog die Handbremse an. Als die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit später eintrafen, reagierte die Frau zunächst nicht auf Ansprachen. Beim Aussteigen konnte sie sich nur torkelnd und mit Abstützen am Fahrzeug auf den Beinen halten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Frau wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein beschlagnahmt. Anschließend konnte sie die Wache in Begleitung ihres Ehemanns verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell