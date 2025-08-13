Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Strohballen brennen auf Stoppelfeld

Celle (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Celle um 19:47 Uhr auf ein Stoppelfeld zwischen den Ortsteilen Scheuen und Hustedt alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten mehrere Strohballen auf einem Feld. Durch die Einsatzkräfte wurde die Ausbreitung des Brandes verhindert. Zum Ablöschen der Ballen musste diese auseinandergezogen werden, hierbei unterstützte auch ein Trecker. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Scheuen, Hustedt und Groß Hehlen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell