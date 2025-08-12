Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Mehrparteienhaus - Fluchtweg für Bewohnende abgeschnitten!

Celle

Um 01:37 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Brandeinsatz mit Menschengefährdung in die Straße am "Am Kriegersteg" im Ortsteil Altencelle alarmiert. Nach ersten Meldungen war der Treppenraum eines Mehrparteienhauses verraucht. Lage und Ausdehnung des Brandes waren unbekannt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die erste Meldung. Es brannte im Treppenraum eines Mehrparteienhauses. Der Treppenraum war stark verraucht, der Fluchtweg für die Bewohnerinnen und Bewohner abgeschnitten. Diese hatten umsichtig gehandelt, ihre Wohnungstüren geschlossenen gehalten und sich auf ihre Balkone begeben.

Der im Gebäudeeingangsbereich befindliche Brand konnte durch die Celler Feuerwehr schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Hierbei kam ein Kleinlöschgerät zum Einsatz. Im Anschluss wurde der Treppenraum belüftet und entraucht sowie Nachlöscharbeiten durchgeführt. Das Gebäude mit acht Wohnungen - davon sieben bewohnt - wurde eingehend kontrolliert. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell