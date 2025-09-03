Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 25. bis 31. August 2025 wurden der Polizei Oberhausen insgesamt drei Wohnungseinbrüche gemeldet.

Am Sonntag (31.08.) drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Alt-Oberhausen ein. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten sie in den Hausflur und hebelten anschließend die Wohnungstür eines Bewohners mit einem Werkzeug auf. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Aus einem Schlafzimmerschrank entwendeten die Einbrecher Goldschmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Unsere Tipps zum Schutz vor Einbrechern:

Schließen Sie Wohnungstüren auch tagsüber immer zweifach ab.

Achten Sie darauf, dass Haus- und Kellertüren stets geschlossen sind und Unbefugten kein Zutritt zum Gebäude ermöglicht wird.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen verdächtige Personen oder Geräusche im Haus oder in der Nachbarschaft auffallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell