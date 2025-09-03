Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: BMW-Fahrer nach Unfallflucht: Drogenvortest positiv

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.09.) gegen 01:30 Uhr kam es an der Friedrich-Karl-Straße/Stöckmannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit insgesamt drei beschädigten Fahrzeugen. Ein schwarzer BMW war in Richtung Concordiastraße unterwegs und kollidierte zunächst mit zwei am rechten Straßenrand geparkten Autos, bevor der Fahrer zu Fuß flüchtete. Zwei Insassen entfernten sich zeitgleich in Richtung Marktstraße.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden drei Personen kontrolliert. Einer der Personen gab später an, der Fahrzeugführer gewesen zu sein und erklärte, die Kontrolle über das Auto verloren zu haben. Ein Drogenvortest bei dem 23-jährigen Beschuldigten verlief positiv. Es folgte eine Blutprobenentnahme.

Der am Unfallort entstandene Sachschaden wird auf rund 16.500 Euro geschätzt. Der BMW wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen führt das zuständige Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell