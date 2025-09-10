LPI-J: Beim Rangieren Unfall verursacht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Wenn man bereits hinlänglich polizeilich bekannt ist, wird es schwer sich unerkannt zu bewegen. Vor allem erst recht, wenn man illegale Dinge tut. So wie Dienstagvormittag ein 49-Jähriger in Hermsdorf. Dieser fuhr mit einem BMW auf der Erich-Weinert-Straße. Am Pkw jedoch waren gestohlene Kennzeichen angebracht und einen Führerschein hat der Mann schon seit Jahren nicht mehr. Bei ...

mehr