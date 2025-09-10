PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Rangieren Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag befanden sich ein 21-jähriger VW-Fahrer und ein 43-jähriger Isuzu-Fahrer verkehrsbedingt haltend an einer roten Ampel in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Aufgrund von Gegenverkehr rangierte der VW- Fahrer rückwärts und übersah dabei den hinter ihm wartenden Abschlepper. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Longboard vor der Wohnanschrift entwendet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Sein Sportgerät, ein Longboard, stellte ein 47-Jähriger vor seine Haustür in der Rudolstädter Straße. Dies nutzte ein Unbekannter aus und eignete sich dieses widerrechtlich an. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Papiertonne entzündet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Kurz nach 09:30 Uhr informierten Zeugen über eine brennende Mülltonne. Wie sich herausstellte, entzündete augenscheinlich ein Unbekannter eine Altpapiertonne vor einer Gaststätte in der august-Bebel-Straße. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:15

    LPI-J: Gleich mehrere Straftaten aufgedeckt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Wenn man bereits hinlänglich polizeilich bekannt ist, wird es schwer sich unerkannt zu bewegen. Vor allem erst recht, wenn man illegale Dinge tut. So wie Dienstagvormittag ein 49-Jähriger in Hermsdorf. Dieser fuhr mit einem BMW auf der Erich-Weinert-Straße. Am Pkw jedoch waren gestohlene Kennzeichen angebracht und einen Führerschein hat der Mann schon seit Jahren nicht mehr. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren