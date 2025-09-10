LPI-J: Beim Rangieren Unfall verursacht
Weimar (ots)
Am Dienstagnachmittag befanden sich ein 21-jähriger VW-Fahrer und ein 43-jähriger Isuzu-Fahrer verkehrsbedingt haltend an einer roten Ampel in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Aufgrund von Gegenverkehr rangierte der VW- Fahrer rückwärts und übersah dabei den hinter ihm wartenden Abschlepper. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.
