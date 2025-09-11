Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Illegales Tauschgeschäft

Jena (ots)

Geschickt abgelenkt und so ein Smartphone im Wert von gut 1.300,- Euro erbeutet haben zwei Langfinger in Jena. Wie Mittwoch erst festgestellt wurde, geschah die Tat bereits am Samstag. Die zwei männlichen Täter betraten zur Nachmittagszeit ein Elektronikgeschäft in der Goethestraße. Hier verwickelten diese einen Mitarbeiter in ein Gespräch und geben ihr Kaufinteresse kund. In einem Augenblick der Unaufmerksamkeit des Mitarbeiters jedoch tauschte einer der Unbekannten ein echtes, noch originalverpacktes Smartphone mit einem Präparat aus. Im Anschluss beendeten die Täter das Gespräch und entfernten sich, mitsamt der Beute, aus dem Markt. Erst durch die Sichtung der Videoaufzeichnung wurde die Tat bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell