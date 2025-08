Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Körperliche Auseinandersetzung im Bus

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.08.2025, gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in einem Bus am Busbahnhof in Bad Säckingen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Brüder im Alter von 29 und 24 Jahren in Streit geraten sein und sich gegenseitig geschlagen haben. Dabei wurden beide leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Um die Parteien zu trennen, musste der ältere der beiden den Bus verlassen.

