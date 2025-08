POL-FR: Küssaberg/ Kadelburg: Kunde greift Supermarktpersonal an- Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.08.2025, gegen 01.35 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Straße Fasanengarten gerufen. Bei einer Garage käme es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand in der Garage konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt an dem Akku eines E-Scooters gewesen sein, welcher in der Garage stand. Durch den Brand wurde auch die Garage in ...

