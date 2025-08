Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Körperliche Auseinandersetzung in Gasthaus

Freiburg (ots)

Eine gefährliche Körperverletzung ereignete sich in der Nacht auf Samstag, 02.08.2025, kurz nach Mitternacht in einer Gaststätte in der Ihringer Eisenbahnstraße. Dabei wurde eine Person verletzt.

Zum Tatzeitpunkt soll sich ein 35-Jähriger in Begleitung weiterer Personen als Gast in dem Gasthaus aufgehalten haben. Als das Lokal geschlossen werden sollte, habe der 35-Jährige aggressiv reagiert, weshalb die Gastwirtin die Polizei verständigte. Ein weiterer Gast, welcher die Wirtin bei dem Konflikt vermutlich unterstützen wollte, wurde daraufhin von dem renitenten Gast unvermittelt mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen. Hierdurch wurde der Geschädigte verletzt und musste anschließend durch den Rettungsdienst für weitere medizinische Abklärungen in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Bei der Auseinandersetzung war wohl auch das Mobiltelefon der Gastwirtin durch den 35-Jährigen beschädigt worden. Der Angreifer und dessen Begleiter flüchteten anschließend aus dem Lokal.

Der hinzugerufenen Polizei-Streife gelang es kurz darauf, den Tatverdächtigen sowie einen seiner Begleiter in der Zeppelinstraße zu stellen. Die beiden Männer hatten sich hinter einem geparkten Fahrzeug versteckt.

Das Polizeirevier Breisach hat gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

