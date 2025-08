Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Blasien/ Menzenschwand: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 14:45 Uhr kam es an der Einmündung der K6522 in die L146 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 57-jährige Renault- Fahrerin von der K6522 in die L146 in Richtung Schluchsee einzubiegen. Dabei folgte sie einem Reisebus, der ebenfalls in die L146 einbog. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete sie dabei die Vorfahrt eines von Schluchsee kommenden Motorradfahrers. Dieser wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Neben der Polizei und den Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Sankt Blasien vor Ort.

