POL-FR: Bad Säckingen: Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.08.2025, gegen 11:30 Uhr kam ein 33-jähriger Radfahrer auf dem Kopfsteinpflaster in der Hauptstraße in Küssaberg vermutlich aufgrund der Nässe zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand Sachschaden von ungefähr 100 Euro Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Christoph ...

mehr