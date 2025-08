POL-FR: Weil am Rhein: Einparkversuch endet in abschüssiger Böschung

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 14:45 Uhr kam es an der Einmündung der K6522 in die L146 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 57-jährige Renault- Fahrerin von der K6522 in die L146 in Richtung Schluchsee einzubiegen. Dabei folgte sie einem Reisebus, der ebenfalls in die L146 ...

