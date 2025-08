POL-FR: Sankt Blasien: Körperliche Auseinandersetzung - eine Person lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 04.08.2025, meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 23:00 Uhr verdächtige Geräusche an einem Lagerplatz einer Baufirma in der Heimbacher Straße in Teningen-Köndringen. Die anfahrenden Polizeistreifen konnten vor Ort zwei Personen vorläufig festnehmen, die sich an den dortigen Baucontainern zu schaffen gemacht haben. Eine dritte ...

