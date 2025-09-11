PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall entpuppt sich als weitaus mehr

Jena (ots)

Kurz vor 21 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ziegesarstraße Ecke Erlanger Allee. Grund sollen zwei Personen gewesen sein, welche unvermittelt auf die Straße rannten. Ein VW konnte vorher abbremsen, der dahinterfahrende 47-Jährige mit seinem Citroen nicht, sodass es zum Auffahrunfall kam. doch vor Ort stellte sich die Lage für die Beamten nicht ganz so einfach dar. Die beiden männlichen Personen, welche auf der Fahrbahn standen, hatten sich zuvor wechselseitig geschlagen und sind daher unkontrolliert auf die Fahrbahn gelangt. Dies bemerkte der 22-jährige VW-Fahrer und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Zu spät jedoch bemerkte dies der 47-Jährige, welcher mit über 0,9 Promille auch alkoholisiert war. In der Folge wollte der 47-Jährige die zwei unbekannten Männer zur Rede stellen. Dies wurde jedoch mit einem Wurf einer Dose in dessen Richtung negiert. Daraufhin entfernen sich die zwei Männer in Richtung Tram-Haltestelle. Einer der Männer bestieg die Bahn, wurde jedoch von einem 40-Jährigen versucht aufzuhalten. Nachdem der Unbekannte dem Zeugen schlug, ließ dieser von ihm ab. Der zweite Unbekannte entkam vorerst unerkannt. Somit stehen im Ergebnis auf den fälligen Strafanzeigen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, 2x Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung im Versuch sowie ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Aufnahmen der Tram sowie weitere Hinweise fließen in die Ermittlungen mit ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

