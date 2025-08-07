Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anhänger löst sich vom Auto - Ladung verteilt sich auf beiden Richtungsfahrbahnen

A38 Höhe Leinefelde-Worbis (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A38, zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis. In beiden Fahrtrichtungen wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen geführt.

Grund für die Behinderungen ist ein Verkehrsunfall, welcher sich auf der Richtungsfahrbahn Göttingen ereignete. Ein Anhänger löste sich vom Auto und rollte in die Mittelleitplanke, wo er sich unter dieser verkeilte. Dabei verlor er die gesamte Ladung. Ca. 60 Säcke Zement verteilten sich auf beiden Richtungsfahrbahnen.

Die Fahrbahn muss nun umfangreich gereinigt werden. Dazu wird eine Kehrmaschine benötigt.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis Mittag andauern. Das Gesamtschadensausmaß kann noch nicht beziffert werden.

