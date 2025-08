Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bin ich hier richtig?

Hermsdorfer Kreuz (ots)

"Bin ich hier jetzt richtig?" - Diese Frage stellte sich dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer bestimmt schon mehrfach. Besonders beim Einordnen auf den richtigen Fahrstreifen an Autobahnkreuzen kann man sich unsicher sein - so auch ein 51-jähriger Lkw-Fahrer am vergangenen Donnerstag, den 24.07.2025.

Er beabsichtige das Hermsdorfer Kreuz auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu überfahren. Dazu ordnete er sich jedoch auf dem rechten Fahrstreifen ein. Wer hier regelmäßig unterwegs ist, weiß, dass der rechte Fahrstreifen folglich in die Nebenfahrbahn übergeht, welche die Überfahrt auf die A9 ermöglicht. Was Profis auch wissen: Auch, wenn ich mich falsch eingeordnet habe und nicht auf die A9 überfahren möchte, kann ich auf der Nebenfahrbahn weiter auf der A4 in Richtung Dresden fahren.

Doch was tun, wenn man sich unsicher ist?

Der 51-jährige Fahrer entschloss sich dazu, anzuhalten und den Rückwärtsgang einzulegen. Er wollte einige Meter zurückfahren und sich auf der Hauptfahrbahn einordnen, damit er der A4 weiterhin geradeaus folgen kann. Was er dabei jedoch übersah, war das Auto hinter ihm. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Von solch einem waghalsigen Fahrmanöver ist in jedem Fall abzuraten. Damit gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Das Wenden, Rückwärtsfahren und Anhalten ist auf Autobahnen grundsätzlich verboten und wird mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg oder gar einem Fahrverbot geahndet. Wo steht's? - Alle Regelungen sind im § 18 der Straßenverkehrsordnung nachzulesen. In manchen Fällen kann es sogar zu einer Strafanzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs kommen.

Deshalb empfiehlt die Autobahnpolizei:

Wer sich falsch eingeordnet oder eine Abfahrt verpasst hat, sollte zunächst erstmal Ruhe bewahren. Der Vorteil an Autobahnen ist, dass immer eine nächste Abfahrt kommen wird. Hier kann man straßenverkehrskonform und sicher die Richtungsfahrbahn wechseln. Zusätzlich kann man an den meisten Autobahnkreuzen unter Nutzung der Schleifen sowohl die Autobahn als auch die Richtungsfahrbahn korrigieren. Dies kostet lediglich ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho und wenige Minuten Fahrzeit on top. Der Vorteil: Sie haben sich richtig verhalten!

Die Autobahnpolizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.

