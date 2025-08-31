POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher gesucht (30.08.2025)
Konstanz (ots)
Am Samstag, 30.08.2025, wurde gg. 13.53 Uhr auf dem Döbeleplatz in Konstanz ein dort geparkter Audi A3 auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim PR Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Joachim Kleiser
Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell