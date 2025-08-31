POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher gesucht (30.08.2025)

Engen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr auf der L 194 zwischen Engen und Aach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Autofahrerin von Engen nach Aach und musste ihre Fahrt aufgrund eines abbiegenden Fahrzeuges vor ihr an der Abzweigung nach Bittelbrunn ...

mehr