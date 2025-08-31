PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher gesucht (30.08.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, gg. 11.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Edeka in Sulz am Neckar, Bahnhofstraße, ein VW Polo durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Einkaufswagen hatte sich selbstständig gemacht, als eine ältere Frau ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug geladen hatte. Die ältere Frau, die auf ca. 80 Jahre geschätzt wird, schaute sich kurz um und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Frau war mit einem Kleinwagen mit der Farbe dunkelblau oder schwarz unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Joachim Kleiser
Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren