POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Pkw auf Parkplatz beschädigt - Verursacher gesucht (30.08.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstag, 30.08.2025, gg. 11.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Edeka in Sulz am Neckar, Bahnhofstraße, ein VW Polo durch einen Einkaufswagen beschädigt. Der Einkaufswagen hatte sich selbstständig gemacht, als eine ältere Frau ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug geladen hatte. Die ältere Frau, die auf ca. 80 Jahre geschätzt wird, schaute sich kurz um und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Frau war mit einem Kleinwagen mit der Farbe dunkelblau oder schwarz unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

