Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Unfall im Begegnungsverkehr (29.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21.30 Uhr auf der K 5502 zwischen Bochingen und Trichtigen zu einer seitlichen Kollision zweier Fahrzeuge, wobei ein Autofahrer sich nicht um den entstandenen Schaden kümmerte. Dieser fuhr zu weit links und streifte das Auto einer entgegenkommenden Fahrzeuglenkerin. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel zerstört. Bei der Fahrzeuglenkerin splitterte zusätzlich die Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Ein unabhängiger Zeuge konnte beobachten, wie der Unfallverursacher anhielt und mit einer Dame sich unterhielt, anschließend aber weiterfuhr. Er benutzte einen Kombi, hatte weißgraue Haare und trug eine grüne Jacke. Zur Klärung des Verkehrsunfalles wird gebeten, dass sich der Verursacher oder weitere Zeugen beim Polizeirevier Oberndorf unter 07423/81010 melden.

