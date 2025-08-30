PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R. - Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach verdächtiger Fahrzeugkolonne (29.08.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.40 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen im Bereich der Anschlussstelle Rottweil zu einem Verkehrsereignis, wo die Autobahnpolizei Zimmern Zeugen und Geschädigte sucht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Gruppe von ca. 20 Fahrzeugen der Marke VW Golf R mit niederländischen Zulassungen rücksichtslos. Es wurden unbeteiligte Pkw-Fahrer gefährdet, insbesondere durch mehrfaches Rechtsüberholen. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet das Autobahnpolizeirevier mögliche Zeugen und Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0741/348790 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

