Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Brand auf Gelände eines Entsorgungsbetriebes (29.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Freitagabend kam es kurz nach 23 Uhr zu einem Brandausbruch auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in der Rheinwaldstraße in Rottweil. Ein Schrotthaufen fing Feuer und entzündete diesen. Die Feuerwehr Rottweil konnte den Brand zügig ablöschen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht, als Brandursache vermutete die Polizei, dass sich Batterien selbst entzündet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell